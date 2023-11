NOC*NSF blijft politiek bestoken met belang van sport

NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg hoopt dat de politiek het belang van een vitale samenleving gaat inzien. Twee dagen voor de verkiezingen zei ze tijdens de algemene vergadering van de sportkoepel dat het de plicht is van een kabinet om Nederland gezonder te maken.

“Het gaat in de debatten altijd over bestaanszekerheid, nooit over een vitale samenleving. Maar dat is wel de basis om te kunnen spreken over bestaanszekerheid”, zei Van Zanen, die opriep woensdag naar de stembus te gaan.

“We zullen de politiek er steeds op moeten wijzen. Een vitale samenleving komt er niet vanzelf, maar het is de plicht van een kabinet om daaraan bij te dragen. De zorgkosten rijzen de pan uit, dat moet de politiek zich aantrekken.”

NOC*NSF heeft de afgelopen tijd hard gewerkt om de boodschap naar buiten te brengen. Met name door de campagne ‘Sport gaat niet vanzelf’ waarvan de sportkoepel een van de initiatiefnemers is. Algemeen directeur Marc van den Tweel meldde met enige trots dat het filmpje met kickbokser Rico Verhoeven en VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz inmiddels meer dan 1 miljoen keer is bekeken op sociale media.

“Het is de taak van een kabinet de kracht van sport in te zetten om een vitaler Nederland te krijgen”, betoogde Van den Tweel. “Dat kan in het onderwijs, in de zorg, maar kan ook terugkomen in de inrichting van een omgeving. In de campagnes van de politieke partijen heb ik weinig over sport gehoord of gezien. We zijn daarom zelf maar zo veel mogelijk zichtbaar geweest de afgelopen weken, bijvoorbeeld rond partijcongressen. Maar op 23 november volgt een nieuwe fase. Dan moeten we kijken wat de invloed is die we hopelijk kunnen hebben op de formatie.”