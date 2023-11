Veldrijders zonder veel toppers naar wereldbeker in Dublin

Bondscoach Gerben de Knegt vertrekt met een kleine selectie naar Dublin voor de wereldbeker veldrijden van komende zondag. Bij de mannen ontbreken Nederlands kampioen Lars van der Haar en Joris Nieuwenhuis, die zaterdag voor het eerst een wedstrijd uit de Superprestige won. Wereldkampioene Fem van Empel, Puck Pieterse en Annemarie Worst gaan ook niet naar Ierland.

“Soms past een trainingsmoment beter in de indeling van de winter van een coureur”, verklaart De Knegt de afwezigheid van veel toppers. “Een ander weegt de verplaatsing mee in de belasting van zo’n weekend. Met Puck Pieterse hebben we een sporter in huis die straks ook weer MTB-ambities heeft. Voor mij is het logisch dat sporters dit soort afwegingen maken. Net zoals ik mijn keuzes maak bij de selectie van de jongeren.”

Pim Ronhaar, Ryan Kamp en Corné van Kessel gaan wel van start in Dublin, net als de vrouwen Ceylin del Carmen Alvarado, Inge van der Heijden, Lucinda Brand, Denise Betsema, Manon Bakker, Aniek van Alphen, Leonie Bentveld, Lauren Molengraaf en Femke Gort.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel begint zijn veldritseizoen pas op 22 december in het Belgische Mol.