Dubbelspecialist Rojer vol ambitie voor Daviscup Finals

Tennisser Jean-Julien Rojer maakt deze week zijn rentree in het Nederlandse Daviscupteam. De dubbelspecialist is klaar om donderdag te spelen in de kwartfinales van de Daviscup Finals tegen Italië als teamcaptain Paul Haarhuis een beroep op hem doet.

De 42-jarige tennisser maakt al sinds 2012 deel uit van het Nederlandse team. Daarvoor speelde Rojer al van 1998 tot en met 2007 voor het team van de Nederlandse Antillen. De laatste keer dat hij uitkwam voor Oranje in de Daviscup was in 2020 tegen Kazachstan. “Ik had het niet meer verwacht. Ik vind het geweldig om bij het team te zitten”, aldus Rojer. “Het kwam zeker als een verrassing.”

Rojer voelt zich vereerd, maar vindt ook dat hij zijn selectie met zijn prestaties heeft afgedwongen. “Het team heeft het goed gedaan de paar jaar dat ik er niet bij was, dus er hadden ook anderen mee kunnen gaan. Maar ik heb ook goed gepresteerd in mijn eigen toernooien.” Rojer won in 2022 het dubbelspel van Roland Garros met Marcelo Arévalo uit El Salvador en het koppel pakte dit jaar de titel op het masterstoernooi van Toronto.

Niemand zijn plek is gegarandeerd, zegt Rojer. Al heeft Nederland nu goede spelers met Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Wesley Koolhof. “Als ik kan helpen om te winnen, met wat dan ook, dan doe ik dat. Ik wil het beste voor het team. Ook toen ik niet meedeed, heb ik altijd contact gehad met de jongens.”

Rojer kan terugkijken op mooie partijen met het Daviscupteam. Zo won hij met Robin Haase in 2012 de dubbelpartij van Roger Federer en Stan Wawrinka in Amsterdam. “Ik denk dat de jongere jongens dat niet eens weten”, lacht hij. “Ja, we hebben goede momenten gehad, maar ik ben mijn laatste wedstrijd tegen Kazachstan ook nog niet vergeten. Dat was mijn slechtste moment in de Daviscup. En dat doet pijn”, toont hij zijn ‘drive’. “Zo ben ik. Het moet perfect zijn, zo doe ik mijn sport.”

Hoewel Italië met Jannik Sinner een wereldtopper in het team heeft, denkt Rojer dat er kansen liggen, zeker als het op de dubbel aankomt. “Ik denk dat wij een betere dubbel hebben”, kijkt hij vooruit. Hoe die opstelling eruit gaat zien, is nog niet bekend. Rojer kan met Koolhof dubbelen, dat hebben ze eerder gedaan in 2021. “Dat had beter gekund, ook doordat ik tijdens de Olympische Spelen covid opliep en enkele weken niet kon tennissen. We spelen eigenlijk op dezelfde positie, maar ik sta de hele week nu aan de andere kant te trainen. Ik ben klaar om te spelen voor als de coach me nodig heeft.”