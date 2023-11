Finland verslaat titelhouder Canada in kwartfinale Daviscup Finals

De tennissers van Finland hebben zich geplaatst voor de halve eindstrijd van de Daviscup Finals. De Finnen versloegen in de kwartfinales titelhouder Canada met 2-1.

Milos Raonic zette Canada op voorsprong met een zege op Patrick Kaukovalta (6-3 7-5), waarna Otto Virtanen Finland weer langszij bracht in zijn partij tegen Gabriel Diallo (6-4 7-5). In het beslissende dubbelspel wonnen Virtanen en Harri Heliövaara met 7-5 6-3 van Alexis Galarneau en Vasek Pospisil.

Finland speelt vrijdag in de halve finale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Tsjechië en Australië, die woensdag op het programma staat. De Nederlandse tennissers spelen donderdag in de kwartfinales tegen Italië, waarna Servië het later op de dag opneemt tegen Groot-Brittannië.