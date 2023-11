Wielrenner Nys verlengt contract bij Lidl-Trek

Thibau Nys heeft zijn contract bij de Amerikaanse wielerploeg Lidl-Trek verlengd tot het einde van 2026. De 21-jarige wielrenner en veldrijder debuteerde dit jaar in het profpeloton en won op de weg twee wedstrijden. Als crosser was de jonge Belg dit seizoen onder meer de beste in de wereldbekermanche in het Amerikaanse Waterloo.

Nys is de zoon van voormalig wereldkampioen veldrijden Sven Nys. “De multidisciplinaire renner rijdt op de weg voor Lidl-Trek en in het veld voor Baloise Trek Lions. Hij is met beide teams een contractverlenging overeengekomen”, meldt zijn werkgever.

Nys won een rit in de Ronde van Noorwegen en de GP Kanton Aargau alvorens hij zich weer op het veldrijden stortte. Daar boekte hij tot dusverre dit seizoen drie overwinningen. “Ik denk dat ik dit jaar het meest over mezelf heb geleerd en over koersen, trainen en herstellen”, zegt Nys, die vroeg in dit jaar de wereldtitel veldrijden bij de beloften veroverde.