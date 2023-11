Autocoureur Schumacher met Alpine naar 24 uur van Le Mans

Autocoureur Mick Schumacher rijdt volgend jaar het WK lange afstand (endurance). Alpine heeft de zoon van oud-wereldkampioen Michael Schumacher vastgelegd. De 24-jarige Duitser komt uit in de zogeheten Hypercar, de topklasse van het WK endurance.

Het WK endurance bevat volgend jaar acht races, met als hoogtepunt de 24 uur van Le Mans. Schumacher heeft geen stoeltje meer in de Formule 1, nadat renstal Haas zijn contract vorig jaar niet had verlengd. Hij verrichtte dit jaar vooral in de simulator veel werk voor Mercedes als reservecoureur.

De Duitse renstal heeft laten weten dat Schumacher zijn werkzaamheden bij Alpine volgend jaar mag combineren met zijn huidige rol bij Mercedes. Schumacher werd eerder kampioen in de Formule 2 en Formule 3.

De Nederlander Nyck de Vries rijdt volgend jaar voor Toyota het WK lange afstand.