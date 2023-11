Devenyns ploegleider bij wielerploeg Soudal Quick-Step

Dries Devenyns blijft als ploegleider verbonden aan het Belgische Soudal Quick-Step. Hij beëindigde eerder dit jaar zijn loopbaan als wielerprof. In oktober reed de 40-jarige Devenyns zijn laatste wedstrijd in Italië. Hij was als meesterknecht zeventien jaar actief op het hoogste niveau.

Hij is blij met zijn nieuwe uitdaging. “Het was niet makkelijk voor mij om mijn loopbaan te beëindigen. Deze kans grijp ik met beide handen aan. Ik sla een nieuwe weg in”, aldus Devenyns.

Hij gaat bij Soudal Quick-Step aan de slag bij het World Tour- en developmentteam.