Griekse roeikampioen eerste fakkeldrager voor Spelen in Parijs

De Griekse roeier Stefanos Ntouskos draagt als eerste de fakkel die op weg gaat naar de Olympische Spelen in Parijs. Ntouskos won bij de vorige Spelen in Tokio goud in de skiff.

De olympische vlam wordt op 16 april met een traditionele ceremonie ontstoken in het Griekse Olympia. De fakkel gaat dan in een estafette van elf dagen over het vasteland van Griekenland en zeven eilanden. Daarbij zullen 600 fakkeldragers betrokken zijn.

Op 26 april wordt de fakkel overgedragen aan de organisatie van de Spelen in Parijs. Waterpoloƫr Ioannis Fountoulis, winnaar van olympisch zilver met Griekenland in Tokio, mag als laatste de fakkel dragen. Met de ruim 125 jaar oude zeilboot Belem reist de fakkel naar Marseille, waar tijdens de Spelen de zeilwedstrijden worden gehouden. Van daaruit begint een fakkeltocht door Frankrijk.