Haarhuis blij met vroege aankomst Sinner en heeft idee klaar

Captain Paul Haarhuis is blij dat tennisser Jannik Sinner maandagavond al arriveerde in Málaga voor de Daviscup Finals. De Italiaanse nummer 4 van de wereld is donderdag in Málaga met zijn team de tegenstander van Oranje in de kwartfinales van de Daviscup Finals.

“Het zorgde voor duidelijkheid dat hij maandagavond al aankwam, dan hoef je er ook geen vragen meer over te stellen”, zei Haarhuis woensdagmiddag in Málaga. “Daardoor kunnen spelers veel meer met zichzelf bezig zijn, in plaats van met het feit of die Sinner zou komen. Dat werkt veel rustiger dan wanneer hij ergens vlak voor de wedstrijd zou binnenkomen.”

Sinner speelde zondag nog de eindstrijd van de ATP Finals en het was onzeker of hij naar Spanje zou afreizen voor de knock-outfase van het landentoernooi.

Haarhuis werkte woensdagmiddag de laatste trainingen af met zijn team en hij beschikt over een fitte selectie. “We hebben vier goede trainingsdagen gehad. Vandaag ging het er wat rustiger aan toe en hebben we wat minder uren gemaakt. Dit is een van de weinige toernooien waar je vijf dagen van tevoren komt. Op andere toernooien gaat het om twee of drie dagen.”

De captain van Oranje heeft dinsdagavond al zijn ideeën voor de ontmoeting met de Italianen aan de spelers kenbaar gemaakt. “Ik heb tegen Gijs Brouwer gezegd dat hij niet gaat singelen”, grapte Haarhuis, daarmee refererend aan het feit dat Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp de enkelspelen voor hun rekening nemen.

“Met betrekking tot de dubbel heb ik gezegd dat het afhangt van de enkelspelwedstrijden van morgen: wie speelt er goed en wie heeft er een lange wedstrijd gespeeld? Ik hou in de dubbel ernstig rekening met een enkelspeler samen met Wesley Koolhof.”

Nederland doet voor de tweede keer mee aan de finaleweek van de Daviscup Finals. Vorig jaar verloor Oranje in de kwartfinales van Australië.