Haarhuis vreest bij Daviscup Finals niet voor lege tribunes

Paul Haarhuis is bij de knock-outfase van de Daviscup Finals in Málaga niet bang voor lege tribunes. Bij de groepsfase in Split was het ruim twee maanden geleden nog stil in het stadion, maar in Spanje rekent de tennisbond bij de kwartfinale tegen Italië op een goede opkomst en minimaal zeshonderd fans uit Nederland.

“Het gaat hier niet zo zijn als in Split, waar we voor lege tribunes speelden. Maar het blijft een wedstrijd in Spanje tussen Nederland en Italië, dus je weet dat je niet 3000 Italianen en 5000 Nederlanders gaat zien. Dat is nou eenmaal het gevolg van deze opzet”, aldus captain Paul Haarhuis.

In tegenstelling tot jaren geleden worden de kwartfinales, de halve finales en de eindstrijd op één locatie gespeeld. Die opzet is bedoeld om spelers tegemoet te komen en het aantal Daviscup-weken te beperken. De nieuwe opzet is de laatste jaren flink bekritiseerd, omdat volgens de tenissers het spelen van uit- en thuiswedstrijden de Daviscup zo bijzonder maakte.

Volgens de KNLTB zijn er donderdag zo’n zeshonderd Nederlandse fans aanwezig. “Het enthousiasme van het Nederlandse publiek gaat zeker helpen, het is belangrijk dat je de fans achter je krijgt”, aldus de captain.” Als ze net wat luidruchtiger zijn, dan kunnen ze net dat zetje in de rug geven, zoals je het graag hebt bij wedstrijden in de Daviscup. Ik verwacht een bijna vol stadion.”

De Daviscup Finals worden gespeeld in het Palacio de Deportes José María Martín Carpena in Málaga. Daar is plek voor ruim 11.000 toeschouwers.

Nederland neemt het donderdag bij de laatste acht op tegen Italië. Bij winst wacht mogelijk een ontmoeting met het Servië van Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld.