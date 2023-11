Handbalster Broch na 2,5 jaar terug bij Nederlands team

Yvette Broch maakt haar rentree in het Nederlandse vrouwenhandbalteam. De 32-jarige cirkelspeelster heeft zich laten overhalen door bondscoach Per Johansson om mee te gaan naar het WK, dat eind deze maand begint. Johansson heeft een cirkelspeelster nodig, omdat Merel Freriks deze week is weggevallen met een zware knieblessure.

Broch maakte jarenlang deel uit van het Nederlandse team en won medailles op EK’s en WK’s, maar besloot in 2018 haar handbalcarri√®re abrupt af te breken. De international was naar eigen zeggen fysiek en mentaal opgebrand. Eind 2020 pakte ze het handballen toch weer op en in het voorjaar van 2021 keerde ze ook terug in Oranje. Broch besloot echter niet mee te gaan naar de Olympische Spelen van Tokio. Ze wilde zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus en was bang dat ze als gevolg daarvan tijdens het evenement in Tokio in een isolement zou komen.

Johansson heeft sinds zijn aantreden in 2022 herhaaldelijk geprobeerd Broch weer terug te halen naar Oranje. De Westlandse speelt momenteel bij de Hongaarse topclub Györ, die dit seizoen nog ongeslagen is in de Champions League. Ze ging nooit in op zijn verzoek, maar deze keer wel.

“Het is mijn taak om de beste speelsters van Nederland in het nationale team te krijgen” zei de bondscoach op sportcentrum Papendal, waar Oranje aan de voorbereiding op het WK begint. “Ik heb haar vanmorgen weer gebeld en toen heeft ze gezegd dat ze beschikbaar is en mee wil naar het WK. Ik durf niet te zeggen waarom ze nu wel ja heeft gezegd, dat moet je echt aan haar vragen. Haar verleden is voor mij nooit een punt geweest. Ik denk dat zij met haar ervaring en persoonlijkheid van grote waarde kan zijn voor het team.”