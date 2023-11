LeBron James doorbreekt grens van 39.000 punten in NBA

Basketballer LeBron James heeft in de Amerikaanse competitie NBA als eerste speler ooit de grens van 39.000 punten doorbroken. Hij bereikte deze mijlpaal in de wedstrijd van Los Angeles Lakers tegen Utah Jazz. De Lakers wonnen het duel met 131-99.

De 38-jarige James had nog maar 5 punten nodig en maakte er uiteindelijk 17. Hij vierde zijn historische aantal punten met het publiek toen hij de grens van 39.000 was gepasseerd. Vorig seizoen werd James al topschutter aller tijden in de NBA. Hij ging toen Kareem Abdul-Jabbar voorbij die recordhouder was met 38.387 punten. “Ik realiseer het me allemaal nog niet helemaal”, zei James na zijn nieuwe mijlpaal. “In de NBA zijn er zoveel geweldige spelers geweest, maar het is cool om de eerste te zijn die 39.000 punten maakt.”

Anthony Davis was topscorer van de avond bij de Lakers met 26 punten.

In de wedstrijd tussen Indiana Pacers en Atlanta Hawks werden in totaal 309 punten gemaakt. De Pacers zegevierden met 157-152. Tyrese Haliburton was goed voor 37 punten voor de Pacers. Bij de Hawks was Trae Young het beste op dreef met 38 punten.