Oud-wielrenner Ullrich bekent openlijk schuld over doping

Voormalig topwielrenner Jan Ullrich heeft woensdag voor het eerst expliciet toegegeven in zijn carrière doping te hebben gebruikt. De 49-jarige Duitser deed dat bij de voorstelling van zijn documentaire ‘Jan Ullrich – Der Gejagte’ in München.

“Ik heb doping gebruikt. Dat is in de documentaire al duidelijk geworden. Ik was schuldig en voel me nu ook schuldig”, zei Ullrich. “Ik kan met de hand op het hart zeggen dat ik niemand wilde bedriegen. Ik wilde geen voorsprong nemen op andere renners. Het was toen gewoon een andere tijd. De wielersport had toen een systeem en daar kwam ik in terecht. Voor mij was het zaak met gelijke kansen aan de wedstrijden te beginnen.”

Ullrich won de Tour de France in 1997 en werd tweede in de edities van 1996, 1998, 2000, 2001 en 2003. Hij duelleerde met de Amerikaan Lance Armstrong, die al eerder systematisch dopinggebruik bekende en al zijn zeven Tour-zeges is kwijtgeraakt.

Het einde van de carrière van de Duitser werd overschaduwd door dopingperikelen. In 2006 werd het hem op het laatste moment verboden deel te nemen aan de Tour, door zijn betrokkenheid bij het dopingschandaal Operación Puerto rond arts Eufemanio Fuentes. Nadien legde het internationaal sporttribunaal CAS hem een dopingschorsing van twee jaar op. Hij keerde nooit meer terug in het peloton.

Dinsdag praatte Ullrich in een interview met het Duitse magazine Stern al openlijk over hoe hij vroeg in zijn carrière al in aanraking kwam met doping.