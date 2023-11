Vertraging voor verbouwplannen Wimbledon

De grote verbouwplannen van Wimbledon hebben vertraging opgelopen. Vertegenwoordigers van Wandsworth, een stadsdeel in het zuiden van Londen, hebben tegen de uitbreiding gestemd.

Wimbledon wil uitbreiden met 39 nieuwe banen. In dat plan is er ook plek ingeruimd voor een showcourt met 8000 plaatsen en een schuifdak. Door de uitbreiding zou dan ook het kwalificatietoernooi voor het grandslamtoernooi op dezelfde locatie kunnen worden gespeeld. Dat gebeurt nu op de banen van het nabijgelegen Roehampton.

Merton, een ander stadsdeel binnen het hoofdstedelijke gebied, stemde eerder wel in met de plannen. “We zijn teleurgesteld door het besluit van Wandsworth, want ons plan zal zorgen voor de grootste sporttransformaties in Londen sinds 2012. Dat heeft zeker voordelen voor de lokale gemeenschap en zal ook voor een economische impuls zorgen. We blijven hoop houden dat het goed komt”, aldus Sally Bolton namens de All England Club.

De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, mag zich nu over de kwestie buigen.