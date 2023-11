Basketballers Boston Celtics winnen topper van Milwaukee Bucks

De basketballers van Boston Celtics hebben de topper tegen Milwaukee Bucks gewonnen. Onder aanvoering van Jaylen Brown waren de Celtics met 119-116 te sterk en blijven daarmee de Eastern Conference aanvoeren met twaalf overwinningen.

Brown zorgde voor 26 punten voor Boston, Jayson Tatum maakte er 23 en Kristaps Porzingis voegde er nog eens 21 aan toe. Bij Milwaukee dat tweede blijft op de ranglijst was Brook Lopez topscorer met 28 punten. Damian Lillard maakte er 27 en Giannis Antetokounmpo was goed voor 21 punten. De Bucks kwamen vlak voor het einde tot op drie punten, maar er was geen tijd meer om gelijk te komen.

“Dit was een teamprestatie. We hebben ons goed hersteld van de laatste wedstrijd”, zei Tatum, wiens ploeg voor deze wedstrijd na zes overwinningen had verloren van Charlotte Hornets.