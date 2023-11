Daviscupteam krijgt te maken met Italianen Sinner en Arnaldi

Het Nederlands Daviscupteam krijgt in de kwartfinales van de Daviscup Finals in de enkelspelen te maken met de Italiaanse tennissers Jannik Sinner en Matteo Arnaldi. Kopman Sinner neemt het in Málaga op tegen Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp opent de ontmoeting tegen Arnaldi.

Het was tot de bekendmaking van de opstellingen onduidelijk met wie de Italianen zouden aantreden in het tweede enkelspel. Lorenzo Musetti, Arnaldi en Lorenzo Sonego zijn respectievelijk de nummers 27, 44 en 47 van de wereld.

Het meespelen van Sinner leek ook even onzeker, omdat de nummer 4 van de wereld zondag nog de eindstrijd van de ATP Finals speelde. Een dag later meldde Sinner zich echter al in Málaga.

Voor het dubbelspel heeft de Nederlandse captain Paul Haarhuis Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer aangewezen, maar dat kan nog veranderd worden. Woensdag gaf Haarhuis te kennen dat hij neigt naar het opstellen van Koolhof en Griekspoor of Van de Zandschulp.

De wedstrijden beginnen om 10.00 uur.