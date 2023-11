Djokovic met Servië naar laatste vier Daviscup Finals

Novak Djokovic heeft zich met Servië verzekerd van een plek bij de laatste vier van de Daviscup Finals. De nummer 1 van de wereld was met zijn teamgenoten met 2-0 te sterk voor Groot-Brittannië.

Djokovic versloeg in de tweede wedstrijd Cameron Norrie met 6-4 6-4. Djokovic kwam tegen de mondiale nummer 18 geen moment in de problemen en verloor slechts acht punten op zijn eigen opslag. Na een uur en 41 minuten maakte hij het af met een ace.

Eerder op de dag had Djokovic’ landgenoot Miomior Kecmanovic in twee tiebreaks gewonnen van Jack Draper: 7-6 (2) 7-6 (6).

Servië neemt het zaterdag in de halve eindstrijd op tegen Italië, dat eerder op de dag met 2-1 afrekende met Oranje. Djokovic staat dan wederom tegenover Jannik Sinner, de Italiaanse kopman die hij vorig week op de ATP Finals ook al twee keer trof. In de groepsfase verloor Djokovic nog van Sinner, maar in de eindstrijd nam hij revanche.

Djokovic kan de Daviscup voor de tweede keer in zijn loopbaan winnen. Zijn enige eindzege in het landentoernooi is alweer dertien jaar geleden.

De andere halve finale gaat tussen Finland en Australië. Die ontmoeting wordt vrijdag gespeeld.