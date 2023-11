Giri verdedigt titel bij Tata Steel Chess, Carlsen grote afwezige

De Nederlander Anish Giri verdedigt volgend jaar zijn Masters-titel bij Tata Steel Chess in Wijk aan Zee. Ook wereldkampioen Ding Liren doet mee, zo maakte de organisatie bekend. Schaaktopper Magnus Carlsen is de grote afwezige.

Toernooidirecteur Jeroen van den Berg is ondanks de afwezigheid van Carlsen erg tevreden over het deelnemersveld. Vooral omdat er in totaal drie wereldkampioenen meedoen: Liren, Ju Wenjun (dames) en juniorenwereldkampioen Marc Andria Maurizzi uit Frankrijk, die deelneemt aan het Challengers-toernooi. “Het wordt weer een geweldige editie. Niet eerder waren drie regerende wereldkampioenen van de partij. Daar ben ik uiteraard heel blij mee. En ik ben er trots op dat we vier dames in ons toernooi hebben.”

Carlsen doet niet mee omdat het toernooi niet in zijn agenda past. Normaal is hij er wel bij. “Hij speelt verschillende andere toernooien in februari en dat maakt dat hij voor de tweede maal in twintig jaar niet bij ons toernooi is. Hij hoort echt bij ons toernooi en is altijd welkom”, aldus Van den Berg.

Naast Anish Giri doen ook de Nederlanders Jordan van Foreest en Max Warmerdam mee. Van Foreest won het toernooi in 2021. Het Tata Steel-schaaktoernooi begint op 12 januari.