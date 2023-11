Griekspoor niet schuldbewust na nederlaag in dubbelspel

Tallon Griekspoor heeft niet schuldbewust gereageerd na zijn nederlaag in het beslissende dubbelspel van de kwartfinales van de Daviscup Finals tegen Italië. De kopman moest met Wesley Koolhof, een wereldtopper in het dubbelspel, zijn meerdere erkennen in Jannik Sinner en Lorenzo Sonego. Het werd 6-3 6-4.

“Topsport is hard. Je krijgt een paar kansen en als je die niet maakt, dan houdt het op”, zei Griekspoor. “Het is balen, want je komt hier voor meer dan dit. Sinner speelde geweldig en als Sonego dan denkt ‘laat ik maar meegaan’, dan ben je daar ziek van.”

’s Ochtends had captain Paul Haarhuis de naam van Jean-Julien Rojer doorgegeven voor het dubbelspel, maar vlak voor de wedstrijd besloot Haarhuis voor Griekspoor te kiezen. Woensdag had de captain al laten doorschemeren dat hij waarschijnlijk voor een van de enkelspelers zou kiezen voor het dubbelspel.

“Ik voelde me fysiek goed, wist van tevoren wat me te doen stond en dat de kans groot was dat ik zou dubbelen. Wesley en ik hebben een paar oefensetjes gespeeld en dat ging goed. Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen als kopman. Ik denk dat we van heel veel andere teams gewonnen zouden hebben vandaag”, zei Griekspoor. “Maar zij deden heel weinig fout.”

Griekspoor verwees na zijn twee nederlagen tegen Sinner naar de ongelukkige loting van zijn team. “Het moet een beetje meezitten. We wonnen de allerzwaarste poule, terwijl de andere poules nergens op sloegen”, liet de nummer 23 van de wereld optekenen. “Ik heb hier dinsdag naar tennissers zitten kijken die niet wisten of ze het racket links of rechts moesten vastpakken.” Daarmee refereerde Griekspoor in niet mis te verstane taal aan de ontmoeting tussen Canada en Finland, landen die met lager geklasseerde spelers aantraden.

De beste tennisser van Nederland had vooraf gezegd dat hij voor de winst van de Daviscup naar Málaga was gekomen. “Ik heb heel veel vertrouwen in mezelf en de rest van het team. Ik denk dat als wij ons zo blijven ontwikkelen als dat we afgelopen twee jaar hebben gedaan, dat we dan volgend jaar weer een kans krijgen.”

Begin volgend jaar moeten de tennissers zich zien te plaatsen voor de groepsfase van de Daviscup Finals van volgend jaar. De loting voor de Qualifiers Round is zondag.