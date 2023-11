Haarhuis gokt en verliest met nieuw koppel in ‘Sinner Show’

Paul Haarhuis heeft gegokt en verloren met zijn keuze voor Wesley Koolhof en Tallon Griekspoor in het beslissende dubbelspel van de kwartfinale van de Daviscup Finals tegen Italië. De captain sprak na afloop van de ‘Sinner Show’.

“Het ging mis toen Jannik hier landde in Málaga. We weten dat hij ‘on fire’ is en het vertrouwen heeft. En dat heeft hij ook in het dubbelspel getoond. Hij heeft de leiding genomen en heeft zowel goed geserveerd als goed geretourneerd. Het was de ‘Sinner Show’ vandaag”, antwoordde Haarhuis op de persconferentie op de vraag waar het misging voor zijn team.

In plaats van twee dubbelspecialisten koos Haarhuis voor het dubbelspel voor Griekspoor, die nooit eerder in die discipline in actie kwam in het landentoernooi. “Ik had verwacht dat dit team meer returns zou maken tegen een team als dit en dat ze minder moeite zouden hebben met het winnen van hun eigen servicegames”, verklaarde Haarhuis zijn keuze. “Ik dacht dat het een goede combinatie zou zijn. Wesley en Tallon speelden ook goed, maar de tegenstanders waren te sterk vandaag.”

Het was na afgelopen weekend de vraag of Sinner wel naar Málaga zou afreizen omdat hij zondag nog in de eindstrijd stond van de ATP Finals in Turijn. Ondanks dat de nummer 4 van de wereld in het enkelspel weinig in het dubbelspel in actie komt, besloot de Italiaanse captain zijn kopman ook voor het dubbelspel aan te wijzen.

“Ik was niet verrast over zijn niveau, want vorige week speelde hij toch nog een ’toernooitje’ in Turijn? Speelde hij daar oké of heel erg goed? Bovendien heeft hij in de Daviscup, in een beslissende wedstrijd, meer motivatie dan in andere dubbelwedstrijd op een willekeurig toernooi. Misschien waren jullie verrast, maar ik niet”, aldus Haarhuis

Vorig jaar werd Nederland ook in de kwartfinales uitgeschakeld, toen door Australië.