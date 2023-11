Haarhuis kiest voor Koolhof en Griekspoor in dubbelspel

Paul Haarhuis heeft Wesley Koolhof en Tallon Griekspoor aangewezen voor het beslissende dubbelspel in de ontmoeting met Italië in de kwartfinales van de Daviscup Finals. Jannik Sinner komt in Málaga voor Italië in actie en vormt een duo met Lorenzo Sonego.

Haarhuis had aanvankelijk Koolhof en Jean-Julien Rojer geselecteerd, maar hij had woensdag al laten doorschemeren dat hij waarschijnlijk zou kiezen voor Koolhof en een van de twee enkelspelers, Griekspoor óf Botic van de Zandschulp.

Tijdens de voorgaande Daviscupontmoetingen speelde Matwé Middelkoop regelmatig, maar hij werd gepasseerd voor de groepsfase van de Daviscup Finals.

De stand tussen Oranje en Italië is 1-1 na een zege van Van de Zandschulp op Matteo Arnaldi en een nederlaag van Griekspoor tegen Sinner.