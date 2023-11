Hockeysters met De Goede en Welten naar Pro League-wedstrijden

Bondscoach Paul van Ass heeft Eva de Goede en Lidewij Welten opgenomen in de selectie voor de wedstrijden tegen Argentinië in de FIH Pro League. De twee routiniers ontbraken afgelopen zomer in het team dat de EK-titel veroverde.

De 34-jarige De Goede werd begin dit jaar gepasseerd door bondscoach Paul van Ass voor het EK. Ook Welten ontbrak toen, maar de 33-jarige hockeyster maakte in juni zelf bekend even rust nemen. Beide speelsters maakten in oktober alweer deel uit van de selectie die zich ging voorbereiden op de komende Pro League-wedstrijden en zijn nu ook geselecteerd.

In totaal reizen 22 speelsters naar Argentinië voor de wedstrijden die van 7 tot en met 11 december worden gespeeld in Santiago del Estero. Laura Nunnink, Sabine Plönissen en Marijn Veen krijgen van de bondscoach extra tijd om te herstellen van blessures, meldt hockeybond KNHB. Kyra Fortuin, Ilse Kappelle, Julia Remmerswaal en Elzemiek Zandee zijn nu niet geselecteerd door Van Ass, maar gaan begin volgend jaar wel met de trainingsgroep mee naar Spanje voor een stage.