Motivatie geen probleem voor Verstappen door liefde voor racen

Max Verstappen blijft ondanks zijn feilloze en oppermachtige seizoen gemotiveerd. Daar heeft de Red Bull-coureur naar eigen zeggen geen enkele moeite mee, zo liet hij weten in aanloop naar het laatste raceweekend van dit seizoen in de Formule 1. De GP van Abu Dhabi staat op de planning.

“Om eerlijk te zijn denk ik er niet veel over na. Ik hou gewoon van autorijden, dat is het allerbelangrijkste”, aldus de drievoudig wereldkampioen over zijn motivatie. “En natuurlijk is winnen in de Formule 1 het mooiste wat er is. Maar als je aan de top staat is het denk ik makkelijker dan wanneer je bij de middenmoot hoort.”

Verstappen had best nog even door gekund dit seizoen. “Natuurlijk”, zei hij lachend. “We hebben echt een bizar jaar gehad. Maar ik blijf gefocust op wat er voor me ligt en daarom hoop ik dat we volgend jaar weer zo’n jaar kunnen hebben.”

De Nederlander kan komend weekend in Abu Dhabi zijn 54e race uit zijn carrière boeken. Nu staat hij nog gelijk met de Duitser Sebastian Vettel. Verstappen won dit seizoen tot nu maar liefst 18 van de 21 races.