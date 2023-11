Parijs 2024 wapent zich tegen terrorisme en cyberaanvallen

Terrorisme en cyberaanvallen zijn de twee grootste risicofactoren waarmee de organisatoren van de Olympische Spelen van Parijs volgend jaar te maken krijgen. Met name de openingsceremonie – niet in een stadion, maar op en langs de Seine – vraagt veel extra beveiliging. “We hebben er vertrouwen in dat we onze doelen halen”, zei veiligheidsverantwoordelijke Bruno Le Ray bij een persconferentie in Parijs.

Het totale veiligheidsbudget voor de Spelen bedraagt 320 miljoen euro. Parijs 2024 lanceerde een derde van vier aanbestedingsronden, die er voor moet zorgen dat dagelijks 17.000 tot 20.000 beveiligers actief zijn, inclusief 2000 alleen al bij de openingsceremonie waarbij deelnemers per boot over de Seine worden gevaren. Daar zullen naar verwachting zo’n 600.000 toeschouwers bij aanwezig zijn. Zo’n 30.000 agenten en soldaten worden die dag ingezet om de omgeving te bewaken.

“Het grootste risico is terrorisme. We hebben het, helaas, geïntegreerd in alle veiligheidsplannen,” zei Thomas Collomb, uitvoerend directeur veiligheid voor Parijs 2024. Collomb was plaatsvervangend hoofd van de veiligheid en beveiliging tijdens het EK voetbal van 2016 in Frankrijk. Dat toernooi was zeven maanden na de terroristische aanslagen van november 2015 in Parijs. “Sinds 2015 wordt altijd nadrukkelijk rekening gehouden met terrorisme, terwijl nu ook cyberdreiging een risico vormt.”

“De openingsceremonie van Parijs 2024 is vanuit veiligheidsoogpunt het grootste evenement dat we in lange tijd in Europa hebben gezien”, vertelde Brittany Jacobs, departementvoorzitter sportmanagement aan het American Public University System, aan persbureau Reuters. “Er zijn zorgen over drones, terroristische groeperingen, er gaat onvermijdelijk iets mis wanneer je een evenement als dit in de open ruimte hebt.”

Jacobs gelooft echter dat de organisatoren tegenwoordig “beter voorbereid” zijn dan in 1996, toen één persoon werd gedood en 111 anderen gewond raakten bij de bomaanslag in het Olympisch Park in Atlanta tijdens de Spelen.