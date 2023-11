Sinner zag zichzelf tegen Oranje ook in dubbelspel floreren

Jannik Sinner loodste het team van Italië in de kwartfinales van de Daviscup Finals met twee zeges langs Oranje. De nummer 4 van de wereld versloeg in het enkelspel Tallon Griekspoor en toonde vervolgens ook in het beslissende dubbelspel zijn klasse.

“Ik denk dat ik vandaag een van mijn beste dubbelspelwedstrijden ooit speelde”, bekende Sinner na afloop. “Het was een moeilijke situatie, niet alleen voor ons maar ook voor hen. We wisten dat zij ook onder druk stonden. Maar ik denk dat we het over het algemeen goed hebben gedaan. We hebben veel energie gekregen van ons team. We zijn als een familie.”

Veel ogen waren tijdens de ontmoeting met Oranje gericht op Sinner, die afgelopen zondag nog in de eindstrijd stond van de ATP Finals. “Ik denk dat druk een voorrecht is om te hebben. Er zijn niet zoveel spelers die dit voorrecht hebben”, zei Sinner over zijn status. De Nederlandse captain Paul Haarhuis sprak vrijdag van een ‘Sinner Show’.

“Het is duidelijk dat ik hierheen ben gekomen met vertrouwen, wetende dat de eerste dag niet gemakkelijk zou worden. En vandaag begon ik in de eerste set van het enkelspel niet geweldig, maar ik heb geprobeerd door te gaan. Het is leuk dat het laatste evenement van het jaar een landentoernooi is. Iedereen geeft 100 procent. Dat is het minste wat spelers kunnen doen, zeker als ze voor hun land spelen. Ik ben blij dat we door zijn.”

Italië neemt het in de halve eindstrijd op tegen Servië of Groot-Brittannië.

