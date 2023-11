Toernooidirecteur Australian Open houdt vertrouwen in komst Nadal

Toernooidirecteur Craig Tiley van de Australian Open blijft vol vertrouwen dat Rafael Nadal zijn opwachting maakt in Melbourne Park in januari ondanks de blessures waarmee de 37-jarige Spanjaard de afgelopen jaren kampt.

Nadal heeft geen officiƫle wedstrijd gespeeld sinds hij begin dit jaar in de tweede ronde van de Australian Open verloor van Mackenzie McDonald. De Spanjaard die 2 van zijn 22 grandslamzeges boekte in Melbourne, had toen last van een heupblessure.

“Rafa is aan het trainen. Ik volg hem nauwgezet, bijna elke dag, omdat hij een enorme aantrekkingskracht heeft voor ons”, zei Tiley donderdag. “Hij wil spelen en is duidelijk van plan om te spelen. Het hangt er helemaal van af hoe het gaat. Hopelijk in de komende week of twee weken krijgen we een bevestiging.”

Tiley zegt ervan overtuigd te zijn dat Nadal zal komen. “Hij wil de mogelijkheid niet mislopen om te doen wat hij een paar jaar geleden hier presteerde”, geeft hij als reden. Nadal kwam toen in de finale tegen de Rus Daniil Medvedev terug van een achterstand van twee sets om zijn tweede titel op de Australian Open te winnen.