Van de Zandschulp overleeft drie matchpoints en zet Oranje op 1-0

Botic van de Zandschulp heeft de Nederlandse tennissers op voorsprong gezet in de kwartfinales van de Daviscup Finals tegen Italië. De nummer 2 van Nederland was in de eerste partij van de ontmoeting in het Spaanse Málaga met 6-7 (6) 6-3 7-6 (7) te sterk voor Matteo Arnaldi. Van de Zandschulp overleefde liefst drie wedstrijdpunten.

Van de Zandschulp liet in de tiebreak van de eerste set bij 6-5 een setpunt onbenut. Hij stond ook met 5-3 voor in de tiebreak. Ondanks de teleurstelling van het verlies van de spannende eerste set herpakte de nummer 51 van de wereld zich knap. Hij plaatste in de tweede set bij 4-3 voor het eerst een break en maakte de set af met een lovegame.

In de derde set kwam hij met 3-1 voor, maar het draaide toch uit op een tiebreak. Daarin benutte hij na 2 uur en 52 minuten zijn eerste matchpoint. Een backhand van Arnaldi verdween buiten de lijnen, waarna captain Paul Haarhuis en zo’n zeshonderd Oranjefans hun geluk niet op konden.

In de beslissende tiebreak stond Arnaldi met 6-4 voor, maar de Nederlander won twee punten op een rij. Op 6-5 was er een lange slagenwisseling, waarbij beide spelers weinig risico namen. De Italiaan besloot te kiezen voor een korte bal, maar die ging uit. Hij kreeg niet veel later wederom een wedstrijdpunt, op 7-6, maar Van de Zandschulp pakte drie punten op een rij.

Arnaldi, de nummer 44 van de wereld, kreeg van de Italiaanse captain Filippo Volandri de voorkeur boven Lorenzo Musetti en Lorenzo Sonego.

Vorig jaar verloor Van de Zandschulp (28) zijn enkelspel in de kwartfinales van de Daviscup Finals. Als kopman moest hij toen zijn meerdere erkennen in de Australiër Alex de Minaur.

In de tweede wedstrijd van de confrontatie met de Italianen staat Tallon Griekspoor tegenover Jannik Sinner, de nummer 4 van de wereld. Mocht Griekspoor voor een stunt zorgen, dan bereikt Oranje voor het eerst sinds 2001 de laatste vier van het landentoernooi. Vorig jaar verloor Oranje in de kwartfinales van Australië.