Van de Zandschulp voelde de druk van het ‘moeten’ winnen

Botic van de Zandschulp voelde in de ontmoeting met Italië in de kwartfinales van de Daviscup Finals de druk van het ‘moeten’ winnen. Dat lukte uiteindelijk na een partij van 2 uur en 52 minuten. De Italiaan Matteo Arnaldi werd met 6-7 (6) 6-3 7-6 (7) verslagen.

“Het was een mentale wedstrijd, want zij hebben Jannik Sinner als eerste speler”, zei Van de Zandschulp. “We voelden beiden de druk in de eerste set en daardoor maakten we beiden veel onnodige fouten. Na de eerste set begon ik beter te spelen en ik was wat gelukkiger op het eind.”

Van de Zandschulp werkte in de tiebreak van de derde set liefst drie wedstrijdpunten weg. “Als hij een goede service had geslagen, dan had hij gewonnen. Maar ik speelde goede punten op die belangrijke momenten. Ik snap wat hij voelde toen hij voor die korte bal ging.” Arnaldi koos bij een 6-5-voorsprong in de tiebreak na een lange rally voor een korte bal, die uit ging.

De Nederlander ziet de zege als een van de mooiste uit zijn loopbaan. “Ik heb niet mijn beste tennis gespeeld, maar dit is wel de enige die ik win met matchpoints tegen. In Glasgow vorig jaar heb ik beter gespeeld. Maar deze was enorm belangrijk en daarom misschien wel de mooiste.”

Van de Zandschulp liet zich kritisch uit over de arbitrage op het landentoernooi. Met regelmaat zaten de lijnrechters en de umpire ernaast met hun beslissingen, zo oordeelde de nummer 51 van de wereld. “Ik had het gevoel dat het ook vroeg voor de lijnrechters was, want in het begin waren ze niet heel erg scherp”, aldus Van de Zandschulp.

“De scheidsrechter zat er ook wel een paar keer naast. Ze zijn gewend geraakt aan elektronische ‘line calling’ en je ziet dat het niveau daardoor wel redelijk achteruit gaat.”

De wedstrijd begon al om 10.00 uur, omdat er later op de dag ook nog een ontmoeting tussen de Britten en Serviërs op het programma staat. “10.00 uur beginnen was ik toch niet meer gewend, de laatste keer dat dat is gebeurd was vijf jaar geleden. De reguliere toernooien beginnen altijd om 11.00 uur”, aldus Van de Zandschulp, die te kennen gaf verbaasd te zijn over de opstelling van de Italianen. “Ik was verrast dat Arnaldi ging spelen, want ik had eerder Sonego verwacht.”

Tallon Griekspoor slaagde er niet in te stunten tegen Sinner, waardoor het dubbelspel de beslissing moet brengen.