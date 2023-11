Ajax-aanvoerster Spitse wijt nederlaag aan gebrek aan ervaring

Ajax-aanvoerster Sherida Spitse wijt de kansloze 3-0-nederlaag bij AS Roma in de Champions League onder meer aan het gebrek aan ervaring van haar ploeg. De landskampioen speelde met veel tieners in het elftal die bovendien een druk schema achter de rug hebben. “Door de vermoeidheid ga je fouten maken. Dat is een logisch gevolg na zoveel van zulke wedstrijden”, zei de recordinternational (33) voor de camera van de NOS.

Bij de eerste twee treffers, in de 5e en 14e minuut, zag keepster Regina van Eijk er niet goed uit. “Daardoor kwamen zij in de wedstrijd. We hadden wel redelijk veel balbezit, maar we waren ook slordig. Daarin zag je dat we vorige week beter waren dan vandaag”, doelde Spitse op de verrassende 2-0-zege op Paris Saint-Germain van vorige week.

Ajax staat met 3 punten op de derde plek in de poule. AS Roma en Bayern München hebben allebei 4 punten. Op 14 december staat in München het derde groepsfaseduel op de planning voor Ajax.