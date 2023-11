‘Blade Runner’ Pistorius tien jaar na moord voorwaardelijk vrij

Voormalig paralympiër Oscar Pistorius komt voorwaardelijk vrij. De 37-jarige Zuid-Afrikaan, die sinds 2014 vast zit voor de moord op zijn vriendin, mag op 5 januari de gevangenis verlaten. Dat heeft justitie bepaald.

Pistorius, ook wel bekend als de ‘Blade Runner’, vermoordde Reeva Steenkamp op Valentijnsdag in 2013. Aanvankelijk kreeg hij een celstraf van vijf jaar voor dood door schuld, maar die straf werd omgezet omdat hij uiteindelijk toch werd veroordeeld voor moord. In 2017 werd Pistorius zijn straf verhoogd naar dertien jaar en vijf maanden. Nu is dus bepaald dat hij vrijkomt.

De gehandicapte atleet deed in 2012 als eerste geamputeerde man mee aan de Olympische Spelen in Londen. Hij is de dubbel geamputeerde recordhouder op de 100, 200 en 400 meter.