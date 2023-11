Bosz denkt dat ‘Formule 1-auto’ PSV klaar is voor zwaar schema

PSV-trainer Peter Bosz ziet de komende reeks zware wedstrijden niet met angst tegemoet. “Angst is de slechtste raadgever. Dan ga je dingen over jezelf afroepen. Het is belangrijk om vertrouwen in elkaar te hebben. We zullen heus wel eens punten verspelen, maar ook daarna gaan we met opgeheven hoofd verder”, aldus de coach op sportcomplex De Herdgang.

PSV won de eerste twaalf competitiewedstrijden en treft in de Eredivisie nu achtereenvolgens FC Twente (uit), Feyenoord (uit), sc Heerenveen (thuis) en AZ (uit). Tussendoor wachten nog de twee duels met Sevilla en Arsenal in de Champions League. PSV sluit het jaar af met een thuiswedstrijd tegen FC Twente in de beker.

“Gekscherend zeg ik wel eens dat wij een Formule 1-auto zijn. We moeten ons iedere keer doorontwikkelen”, sprak Bosz. “Tegenstanders weten hoe wij spelen, hoe wij druk zetten. Op alle gebieden blijf je daarom bezig.”

Bosz kan niet zoveel met de mensen die zeggen dat PSV tot dusverre geen serieuze tegenstanders in de Eredivisie heeft gehad. “Ik ben heel blij dat we de eerste twaalf duels hebben gewonnen. Dat zijn toch 36 punten, die moet je eerst maar eens hebben”, zei hij. “Niet alleen de punten vind ik belangrijk, maar ook de manier waarop we die behaald hebben. We hebben veel gescoord en weinig doelpunten tegen gekregen. Nu krijgen we de ploegen die bovenaan staan. We hebben, in de Johan Cruijff Schaal, alleen tegen Feyenoord gespeeld. Dit is mooi, interessant, geweldig. Het zijn stuk voor stuk mooie wedstrijden waar veel op het spel staat.”

PSV miste de voorbije twee weken op de trainingen de nodige spelers. Jordan Teze, Joey Veerman en Jerdy Schouten speelden interlands met Oranje, veel anders PSV’ers moesten zich ook melden bij hun land. “Hirving Lozano is gisteravond laat pas teruggekomen. Walter Benítez heb ik net vlug de hand geschud”, aldus Bosz. “Ideaal is het niet, maar ik weet niet of het een valkuil is. De vorige keren hebben we het na een interlandperiode ook steeds uitstekend gedaan.”

Feyenoord en Ajax verloren dit seizoen bij FC Twente, dat in de Eredivisie al 24 duels ongeslagen is in eigen stadion. “Feyenoord komt het dichtst in de buurt van de manier waarop wij spelen. Dus wij hebben wel gekeken naar hoe zij het daar deden. FC Twente begint vaak goed en scoort snel. Ik zie het duel niet als obstakel, maar juist als uitdaging.”