Formule 1 werkt aan andere opzet sprintraces

De Formule 1 gaat de sprintrace meer scheiden van de hoofdrace. Vermoedelijk verhuist de sprint-shootout van de zaterdag naar de vrijdag en zal de sprintrace naar de zaterdagochtend verschuiven. Daarna zal dan op zaterdagmiddag de kwalificatie voor de race op zondag plaatsvinden. De Formule 1 denkt dat de fans met deze opzet de raceweekends beter kunnen volgen.

De F1-commissie heeft op een vergadering in Abu Dhabi, waar dit weekeinde de laatste grand prix wordt verreden, besloten het sprintformat te wijzigen. Er komt in januari een definitief voorstel over de nieuwe opzet.

Dit jaar waren er zes raceweekeinden met een sprintrace, een korte wedstrijd over 100 kilometer waarin ook punten voor het kampioenschap zijn te verdienen. Max Verstappen veroverde dit jaar zijn derde wereldtitel in de sprintrace bij de Grote Prijs van Qatar.

Ook voor 2024 zijn weer sprintraces voorzien. Over enkele weken maakt de Formule 1 de kalender bekend.