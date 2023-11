Motorcoureur Bagnaia in uniek rijtje bij grijpen MotoGP-titel

Francesco Bagnaia kan zaterdag voor de tweede keer op rij de wereldtitel pakken in de MotoGP. De Italiaan schaart zich in dat geval in een bijzonder rijtje. Alleen Valentino Rossi en Marc Márquez is dat eerder gelukt.

Bagnaia heeft in aanloop naar het laatste raceweekend van het jaar 21 punten voorsprong op Jorge Martín van Pramac. De leider in het klassement moet minimaal 4 punten halen om opnieuw de titel te grijpen. “Maar ik moet me gewoon focussen op het rijden. Ik wil het maximale eruit halen. Het is belangrijk om bij de trainingen het circuit te leren kennen om daarna competitief te kunnen zijn”, aldus de 26-jarige Bagnaia.

De titelverdediger is niet bezig met het evenaren van de prestaties van Rossi en Márquez. “Het zou geweldig zijn om hetzelfde als zij te bereiken, maar het is iets waar ik later pas aan mag denken.”

De kans dat Martín de MotoGP nog op zijn naam schrijft, is klein. Hij werd vorige week tiende in Qatar en zag daarmee zijn titelkansen slinken.