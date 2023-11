Shorttracksters Velzeboer, Poutsma en Van Kerkhof terug naar Azië

Shorttracksters Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof keren volgende maand terug naar Beijing voor de derde wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Voor het drietal wordt het een weerzien met de baan waarop de olympische titel op het onderdeel aflossing werd gepakt. Beijing organiseerde vorig jaar de Winterspelen.

Velzeboer, Poutsma en Van Kerkhof pakten goud met Suzanne Schulting, die er nog niet bij is in Azië. Schulting is nog herstellende na een val eerder deze maand. Ze zou de komende periode sowieso niet in actie zijn gekomen omdat ze na het vorige seizoen oververmoeid was.

In totaal reist de shorttrackploeg met elf rijders af naar Azië: zes mannen en vijf vrouwen. De mannenploeg bestaat uit Jens van ’t Wout, Friso Emons, Teun Boer, Itzhak de Laat, Kay Huisman en Melle van ’t Wout. Michelle Velzeboer en Diede van Oorschot zijn de andere twee vrouwen.

Van 8 tot en met 10 december komt de ploeg in actie in Beijing en van 15 tot en met 17 december in Seoul.