Titelrivaal Martín zet Bagnaia al in training MotoGP onder druk

De strijd om de wereldtitel in de MotoGP is bij de Grote Prijs van Valencia al in de training begonnen. De Spanjaard Jorge Martín (Ducati), die tweede staat met 21 punten achterstand op de Italiaan Francesco Bagnaia (Ducati), ging in de slotfase van de sessie op Circuit Ricardo Tormo hinderlijk dicht op het achterwiel van zijn titelrivaal rijden.

Bagnaia zwichtte in het mentale spelletje en zette de vijftiende tijd neer. Het betekent dat hij niet rechtstreeks is geplaatst voor de kwalificatierace, waarin voor poleposition wordt gereden. De regerend wereldkampioen zal eerst nog de pre-kwalificatie moeten afwerken en daarin bij de beste twee moeten eindigen.

Martín zag zijn titelkansen vorig weekeinde slinken door als tiende te eindigen in de Grote Prijs van Qatar. Er zijn alleen nog de sprintrace op zaterdag en de grote prijs op zondag waarin punten zijn te behalen. “Er staat spanning op”, zei Martín, die zelf de tweede tijd noteerde. “Ik hou er niet van om dicht op iemands wiel te rijden, maar ik moest op een of andere manier proberen om hem onder druk te zetten en het hem wat moeilijker te maken. Dat lukte, want hij werd nerveus.”

“Het was geen gemakkelijke dag”, zei Bagnaia, die mikt op zijn tweede titel op rij. “Martín vond dat hij wat moest proberen, maar hij kan zich beter op zijn eigen werk concentreren. Hij weet dat hij beide races moet winnen.”