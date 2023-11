Winter zonder veldrijden lijkt Van der Poel

Mathieu van der Poel rijdt deze winter dertien veldritten, maar hij uit zijn twijfels over de toekomst. “Ik weet niet hoelang ik nog blijf crossen”, onthult de vijfvoudig wereldkampioen in een interview met Vélo Magazine. “Af en toe eens een winter zonder veldrijden zou ook wel aangenaam zijn.”

Van der Poel heeft een zwakke rug en dat speelt mee. “Op de weg heb ik die blessure goed onder controle. Eigenlijk heb ik daar nauwelijks meer problemen gekend en kende ik afgelopen jaar mijn beste wegseizoen uit mijn loopbaan. Nu ik weer voor de wintermaanden de focus op het crossen leg, is het afwachten hoe die rug het zal houden. Die onzekerheid zal altijd wel blijven”, zegt de Brabantse wielrenner, die dit jaar naast de wereldtitel in het veld ook de wereldtitel op de weg won én de klassiekers Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix.

Hij rijdt zijn eerste cross op 22 december in Mol. “Het crossen doe ik eigenlijk puur voor mijn plezier. En uiteraard is de wereldtitel nog altijd een belangrijk doel. De rest van het seizoen zie ik eigenlijk meer als een bezigheid voor in de winter. Sportief is daar niet meer veel voor mij te halen.”

Het WK is dit jaar op 4 februari in het Tsjechische Tabor.