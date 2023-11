Djokovic laat in Daviscup drie matchpoints onbenut tegen Sinner

Novak Djokovic heeft de Servische tennissers net niet aan een plek in de finale van de Daviscup kunnen helpen. De nummer 1 van de wereld liet in Málaga drie wedstrijdpunten onbenut tegen de Italiaan Jannik Sinner. Het werd 6-2 2-6 7-5 voor de mondiale nummer 4.

Djokovic had in de derde set bij een 5-4-voorsprong drie matchpoints op de service van Sinner (0-40), die vervolgens vijf punten op een rij pakte. Djokovic oogde wat aangeslagen en verloor de laatste twee games van de wedstrijd.

Het was de derde ontmoeting tussen Djokovic (36) en Sinner (22) in twee weken tijd. Beiden wonnen vorige week een duel op de ATP Finals in Turijn. Sinner won de wedstrijd in de groepsfase, Djokovic de finale.

In de eerste partij van de Daviscupontmoeting tussen Servië en Italië had de Serviër Miomir Kecmanovic in drie sets gewonnen van Lorenzo Musetti. Het werd 6-7 (7) 6-2 6-1 voor de nummer 55 van de wereld.

Het dubbelspel moet nu de beslissing brengen.