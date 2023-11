EK baanwielrennen twee keer naar nieuwe piste Zolder

De Europese kampioenschappen baanwielrennen worden in 2025 gehouden op de wielerpiste van Heusden-Zolder. De Belgische wielerbond heeft bevestigd dat de gloednieuwe baan zowel in 2025 als in 2028 de strijd om de Europese titels mag organiseren.

De wielerbaan op het Circuit Zolder is nog maar net geopend. Oud-wielrenner Marc Wauters, manager van de wieleractiviteiten bij het circuit, hoopt in de toekomst ook de wereldkampioenschappen baanwielrennen binnen te halen. Een eerste stap is de organisatie van de WK junioren in 2026.

De EK baanwielrennen van komend jaar zijn in januari in Apeldoorn.