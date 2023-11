Golfster Van Dam rukt op naar tweede plaats in seizoensfinale

Golfster Anne van Dam is op de derde speeldag van het Spaans Open opgerukt naar de gedeeld tweede plaats. Het toernooi in Marbella aan de Costa del Sol is de seizoensfinale van de Europese tour. Nederlands beste speelster schoot omhoog in het klassement na een ronde van 65 slagen, zeven onder par. Ze noteerde zeven birdies op haar kaart.

De eindzege is wel degelijk nog mogelijk voor Van Dam. Ze staat twee slagen achter de Australische Kirsten Rudgeley, die na een ronde van 68 slagen (-4) aan de leiding bleef en totaal op -13 staat. De Indiase Aditi Ashok heeft evenals Van Dam -11 achter haar naam.

Van Dam won in haar carrière al twee keer het Spaans Open. Dit jaar won ze geen toernooien, maar eindigde ze wel twee keer als tweede en drie keer als derde. In de Europese ranking staat ze zevende.