Martín verhoogt met zege in sprintrace spanning in MotoGP

Jorge Martín heeft de titelstrijd in de MotoGP bijzonder spannend gemaakt door de sprintrace te winnen bij de Grote Prijs van Valencia. De Spaanse coureur is daarmee belangrijke punten ingelopen op kampioenschapsleider Francesco Bagnaia. De Italiaan, die regerend wereldkampioen is, eindigde als vijfde.

Het verschil in punten tussen Bagnaia en Martín bedraagt nu nog 14 punten. De slotrace van het seizoen, waarin het kampioenschap wordt beslist, is zondag op het Circuit Ricardo Tormo van Valencia. Bagnaia, die evenals Martín een Ducati bestuurt, heeft een betere startpositie. Hij vertrekt vanaf de tweede plek, Martín start vanaf de zesde plek.

Martín bewees wel weer zijn klasse in de sprintrace. Het was al de negende keer dit seizoen dat hij de korte race won. De Zuid-Afrikaan Brad Binder (KTM) werd tweede en de Spanjaard Marc Márquez (Honda) derde.

Bagnaia had de titelstrijd al in de sprintrace kunnen beslissen als hij minstens 4 punten had gescoord. Dat leek niet onhaalbaar, omdat hij als tweede startte en Martin als zesde. Maar de 25-jarige Madrileen rukte in de race over dertien ronden vliegensvlug op en lag na twee ronden al derde. Halverwege de race passeerde hij eerst de Spanjaard Maverick Viñales, die van poleposition was begonnen, en daarna Binder. Bagnaia nam geen onnodige risico’s en liet de vier rijders voor hem begaan.

Als Bagnaia zondag voor de tweede keer op rij de wereldtitel pakt in de MotoGP, schaart de Italiaan zich in dat geval in een bijzonder rijtje. Alleen Valentino Rossi en Marc Márquez is dat eerder gelukt.