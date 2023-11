Schaatsbond baalt van afzeggingen schaatsers voor wereldbekers

Schaatsbond KNSB baalt van het aantal afzeggingen voor de komende twee wereldbekerwedstrijden langebaanschaatsen in het Noorse Stavanger en het Poolse Tomaszow Mazowiecki. Schaatsers van IKO, onder wie Joy Beune en Sebas Diniz, ontbreken volgend weekeinde in Noorwegen, terwijl Jumbo-Visma zich heeft afgemeld voor de wedstrijden in Polen van 8 tot en met 10 december. Het gaat dan onder anderen om Jutta Leerdam, Merijn Scheperkamp en Kai Verbij.

“Voor alle individuele afstanden die worden verreden op de komende twee Worldcups heeft de top-5 van het kwalificatietoernooi een startbewijs verdiend. Helaas hebben we, net als voor de wereldbekerwedstrijd van Japan, ook nu weer te maken met collectieve afzeggingen”, meldt Freek van der Wart van de selectiecommissie langebaan (SCL) in een toelichting bij de selectie. Voor het toernooi in Japan zegden de schaatsers van AH-Zaanlander, onder wie olympisch kampioene Irene Schouten, af.

De SCL gaf eerder al het belang van deelname aan de wereldbekerwedstrijden aan. Daar zijn punten te verdienen die bepalen met hoeveel Nederlanders mag worden deelgenomen aan de EK en WK afstanden en het WK allround en sprint later dit seizoen. “We kunnen niemand verplichten deel te nemen en er zijn altijd sporttechnische redenen te bedenken om af te zeggen. Daar hebben we begrip voor, maar blijven herhalen: het is in ieders belang om bij de Worldcups zo veel mogelijk startbewijzen te verdienen. Voor de EK liggen we op schema. Maar het is al wel duidelijk dat we bij Worldcup 5, eind januari in Salt Lake City, volop vertegenwoordigd moeten zijn om de laatste startbewijzen voor de WK’s binnen te halen”, aldus Vander Wart.