Van Gerwen breekt dartsrecord in Players Championship Finals

Darter Michael van Gerwen heeft uitgehaald in de Players Championship Finals, het laatste grote toernooi voor het WK. De Brabander won zijn partij in de tweede ronde met 6-1 van de Engelsman Ross Smith in het hoogste gemiddelde ooit van het toernooi. Van Gerwen noteerde 118,52 punten.

De drievoudig wereldkampioen is titelverdediger van het toernooi, dat wordt afgewerkt in het Engelse Minehead. Van Gerwen won de Players Championship Finals al zeven keer. Hij speelt later zaterdag in de achtste finales tegen de Belg Mario Vandenbogaerde.

Het toernooi is voorbij voor Richard Veenstra. De darter uit Ossenzijl stuntte in de eerste ronde met een overwinning op regerend wereldkampioen Michael Smith, maar legde het in de tweede ronde af tegen landgenoot Jermaine Wattimena. De spannende partij eindigde met 6-5 in het voordeel van Wattimena. Ook Gian van Veen werd uitgeschakeld in de tweede ronde. Hij verloor met 6-1 van Stephen Bunting. Niels Zonneveld is wel door naar de achtste finales; hij won met 6-2 van Jonny Clayton.