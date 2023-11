Veldrijder Iserbyt blijft Van der Haar voor in cross Kortrijk

De Belgische veldrijder Eli Iserbyt heeft de cross van Kortrijk gewonnen, de tweede uit de strijd om de X2O-Trofee. In een spannende slotfase liet hij de Nederlander Lars van der Haar en de Brit Cameron Mason achter zich.

De eerste cross uit de reeks, de Koppenbergcross, was gewonnen door Thibau Nys. De jonge Belg verscheen in Kortrijk niet aan de start.

De grote pechvogel was de Belg Michael Vanthourenhout. De Europees kampioen leidde in de slotronde, maar kwam bij een val op zijn schouder terecht. De Nederlander Corné van Kessel finishte als vierde.

Van der Haar moest voor de voor hem gevallen Vanthourenhout van de fiets. “Dat was jammer, Eli kon daar even doortrekken”, keek de Woudenberger van Baloise Trek Lions terug op een hectische slotronde. Hij was als eerste weg geweest en kreeg de eerste ronden zelfs een gaatje. “Achteraf was het misschien niet mijn beste keuze. Ik wist dat zij een spel konden gaan spelen als ze weer bij me zouden zijn”, doelde hij op Iserbyt en ploeggenoot Vanthourenhout.

Van der Haar gaf zich ook in de slotronde niet gewonnen, maar verloor kostbaar terrein toen Vanthourenhout voor hem was gaan liggen. De Belg werd met een pijnlijke schouder afgevoerd en zag niet hoe zijn ploeggenoot Iserbyt de zege wegkaapte voor Van der Haar, die de lucratieve X2O-Trofee als een van zijn speerpunten voor dit seizoen beschouwt. Hij leidt momenteel in het klassement dat een hoofdprijs van 30.000 euro kent.

Zondag volgt een wereldbekercross in het Ierse Dublin. Daar ontbreekt Van der Haar, zoals meer toppers.