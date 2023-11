Veldrijdster Van Empel zet zegereeks na rustperiode voort

Veldrijdster Fem van Empel heeft bij haar rentree na een ingelaste rustperiode meteen weer gewonnen. De Brabantse wereldkampioene van Jumbo-Visma was de beste in de Urban Cross van Kortrijk, de tweede wedstrijd om de X2O-Trofee. Van Empel reed in de voorlaatste ronde weg bij landgenote Lucinda Brand, die op 25 seconden als tweede eindigde. Puck Pieterse zorgde voor een volledig Nederlands podium.

Van Empel (21) laste een kleine drie weken geleden een pauze in die ze onder meer benutte om te trainen in Spanje. Tot en met de Europese titelstrijd op 5 november had ze alle zeven crossen waarin ze startte gewonnen.

In Kortrijk ging ze gewoon verder met winnen, al was de tegenstand van met name de dertien jaar oudere Brand sterk. “Het was lastig om met de wind en de open stukken weg te komen”, keek de winnares terug. “Daarbij maakte ik ook nog een rare val. Ik heb geprobeerd me niet druk te maken. Lucinda ging ervandoor. Dan moet je nooit je benen stilhouden, het is knap hoe ze hier rijdt.”

Pieterse had na de start de kop genomen. Ze kreeg Van Empel mee met kort daarachter Brand. Van Empel viel na een onverwachte beweging van Pieterse. De wereldkampioene moest in achtervolging, maar dichtte het gat nog in dezelfde ronde. Door een fietswissel te vermijden ging Brand het tweetal voorbij. Alleen Van Empel kreeg het gat gedicht waarna ze er in de voorlaatste ronde alleen vandoor ging.

Van Empel, die de eerste cross uit de reeks ook had gewonnen, zal niet alle crossen rijden. In het klassement dat op tijd wordt berekend betekent afwezigheid een verlies van vijf minuten. “Ik ben nog jong en rijd het liefst maar eenmaal per weekeinde”, vertelde Van Empel. “Maar waar ik start wil ik er het beste van maken.”

Dat zal zondag in Dublin niet gebeuren. Net als onder anderen Pieterse slaat ze de wereldbekercross in de Ierse hoofdstad over. Ceylin del Carmen Alvarado, zaterdag afwezig in Kortrijk, start daar wel. De Rotterdamse leidt het wereldbekerklassement.