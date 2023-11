Zesde tijd Verstappen in derde vrije training GP Abu Dhabi

Max Verstappen heeft zich in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Abu Dhabi niet kunnen verbeteren ten opzichte van zijn optreden van vrijdag. De Nederlander van Red Bull kende opnieuw een moeizame sessie en was slechts goed voor de zesde tijd. Vrijdag kwam hij in een door crashes verstoorde tweede vrije training tot de derde tijd.

Op het Yas Marina Circuit was Mercedes-coureur George Russell de snelste in een tijd van 1.24.418. Hij hield de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri achter zich.

Ook Alexander Albon (Williams) en Charles Leclerc (Ferrari) waren sneller dan Verstappen, die al lang zeker is van de wereldtitel in de Formule 1. In Abu Dhabi gaat hij op jacht naar zijn negentiende overwinning van het seizoen.

Verstappen was de hele sessie ongelukkig met de afstelling van zijn auto. “De auto is weer aan het springen”, mopperde hij in de slotminuten van de laatste vrije training. “Ik weet niet wat er aan de hand is.” De kwalificatie is om 15.00 uur (Nederlandse tijd).