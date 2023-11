Beachkoppel Boermans/De Groot pakt brons in Brazilië

Beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot zijn op het Elite 16-toernooi in het Braziliaanse João Pessoa als derde geëindigd.

Na een nederlaag in de halve finales tegen de Italianen Paolo Nicolai en Samuele Cottafava, waren de Brazilianen George en Andre de tegenstanders in de strijd om het brons. Het Nederlandse koppel was met 21-15 21-19 te sterk voor de publieksfavorieten.

Katja Stam en Raïsa Schoon werden zaterdag in de kwartfinales uitgeschakeld door het Braziliaanse tweetal Ana Patrícia/Duda. De Nederlandse vrouwen verloren met 21-18 13-21 15-13 nipt van het als eerste geplaatste koppel uit Brazilië.