Uitblinkende Sinner leidt Italië naar eindzege Daviscup

Jannik Sinner heeft de Italiaanse tennisploeg aan de eindzege in de Daviscup geholpen. Hij tekende voor het beslissende tweede punt van zijn team in de eindstrijd tegen Australië (2-0). De nummer 4 van de wereldranglijst overklaste ook Alex de Minaur in Málaga: 6-3 6-0.

Matteo Arnaldi was eerder op zondag al in drie sets te sterk voor Alexei Popyrin: 7-5 2-6 6-4. Daardoor hoeft het afsluitende dubbelspel van de eindstrijd niet meer de beslissing te brengen. Popyrin liet in de derde set maar liefst acht breakpoints onbenut.

Captain Paul Haarhuis sprak vrijdag na de door Nederland verloren kwartfinale (1-2) van de ‘Sinner Show’. De kopman van de Italianen schakelde zaterdag nog naar een niveau hoger in de halve eindstrijd tegen Servië (2-1), met een overwinning op Novak Djokovic in het enkel- en dubbelspel.

Ook De Minaur had in de finale geen antwoord op de snoeiharde opslagen en forehands van de ontketende Sinner. De Australiër vocht voor wat hij waard was maar kreeg gedurende de tweede set van de eindstrijd steeds meer het gevoel dat hij volstrekt kansloos was.

Sinner liet zijn emoties na zijn beslissende zege even de vrije loop. Hij vierde de winst met zijn ploeggenoten en zwaaide met de Italiaanse vlag. Vervolgens bedankte hij de Italiaanse supporters die op de tribune zaten. “Jullie hebben ons ongelooflijk gesteund. Het is prachtig om deze titel met z’n allen te winnen. Mooier kunnen we het seizoen niet afsluiten.”

Italië won de Daviscup voor de tweede keer, na 1976. Australië was al 28 keer de beste in het toernooi voor landenploegen. Maar de Australiërs wonnen de Daviscup twintig jaar geleden voor het laatst. In 2003 waren ze op een grasbaan in Melbourne te sterk voor Spanje.

Vorig jaar verloor Australië in de finale met 2-0 van Canada, dat toen de beschikking had over Denis Shapovalov en Félix Auger-Aliassime. Zij ontbraken dit jaar in Spanje.