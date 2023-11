Van Gerwen verliest eindstrijd van Players Championship Finals

Darter Michael van Gerwen is er niet in geslaagd om voor de achtste keer de Players Championship Finals te winnen. Hij verloor van de Engelsman Luke Humphries (9-11) in de finale van het laatste grote toernooi voor het WK.

Van Gerwen kende een lastig jaar met een zware gebitsoperatie en enkele jichtaanvallen. Maar met het WK van volgende maand in aantocht raakt hij aardig in vorm. De 34-jarige Brabander gooide zelfs een negendarter in de finale. Hij leek ook op weg naar de winst met een voorsprong van 9-5. Maar vervolgens verloor hij zes legs op rij.

“Ik kan alleen mezelf verwijten dat ik niet heb gewonnen”, zei Van Gerwen na zijn nederlaag op het podium. “Ik zit best dicht bij mijn beste niveau, maar ik had het wel moeten afmaken. In de slotfase van de finale heb ik niet goed gegooid. Allen complimenten voor Luke. Hij wilde niet opgeven en heeft tot de laatste pijl gestreden.”

Van Gerwen was in de halve eindstrijd te sterk voor de Duitser Gabriel Clemens: 11-6. Hij was net op tijd bij de les in de kwartfinale tegen de Engelsman Stephen Bunting. ‘Mighty Mike’ knokte zich terug na een achterstand van 6-9 (10-9).

Van Gerwen begon als titelverdediger aan het toernooi, dat wordt afgewerkt in het Engelse Minehead. De drievoudig wereldkampioen maakte zaterdag in de tweede ronde indruk met een klinkende zege op de Engelsman Ross Smith (6-1) in het hoogste gemiddelde ooit van het toernooi. Van Gerwen noteerde 118,52 punten.