Verstappen sluit soeverein seizoen af met negentiende zege

Max Verstappen is een ongekend dominant seizoen in stijl geëindigd. De coureur van Red Bull, die al begin oktober zijn derde wereldtitel in de Formule 1 veiligstelde, won ook de laatste race van het jaar, de Grote Prijs van Abu Dhabi.

Het was zijn negentiende overwinning van dit seizoen en de 54e in zijn carrière. Daarmee is Verstappen nu voorbij Sebastian Vettel in de ranglijst aller tijden en de nummer 3 achter recordhouder Lewis Hamilton (103 overwinningen) en Michael Schumacher (91 zeges). Met zijn negentiende zege scherpte hij ook zijn record van meeste zeges in één seizoen verder aan.

Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, vocht zich in slotfase naar de tweede plaats. De Mexicaan incasseerde echter na de finish nog een tijdstraf van vijf seconden, waardoor hij naar de vierde plaats terugviel. Zo schoof Charles Leclerc (Ferrari) op naar de tweede plaats en eindigde George Russell (Mercedes) als derde.

Verstappen, die van poleposition startte op Circuit Yas Marina, had alleen in de beginfase van de race wat te duchten van Leclerc. De Monegask, die vanaf de tweede plaats was vetrokken, drong in de eerste ronde heftig aan bij de Nederlander en probeerde hem in te halen. Verstappen sloeg alle aanvallen op zijn koppositie kundig af en kon na een aantal ronden geleidelijk wegrijden en uit de DRS – de zone waarin een coureur op hoge snelheid kan inhalen – van Leclerc verdwijnen.

Na zijn eerste pitstop lag Verstappen zevende en mocht de Japanner Yuki Tsunoda (AlphaTauri) even genieten van de koppositie, maar na de bandenwissels van de concurrentie nam de Limburger zijn vertrouwde plek aan de kop van het veld weer in. Hij reed onbedreigd naar de winst en vestigde op twee ronden voor het einde nog een Formule 1-record. Als eerste coureur heeft hij meer dan duizend ronden aan de leiding gereden in een seizoen.

Pérez was de man van de slotfase. Hij rukte op naar voren, maar bij het inhalen van Lando Norris (McLaren) reed hij de Brit aan. De stewards gaven hem een tijdstraf van vijf seconden. De Mexicaan reed stug door en haalde vervolgens Russell en Leclerc nog in, maar aan de finish was zijn voorsprong op die twee niet groot genoeg om de tweede plek vast te houden.