Verstappen strooide in 2023 met records in Formule 1

Max Verstappen heeft in een soeverein seizoen het ene na het andere record in de Formule 1 verbeterd. De wereldkampioen van Red Bull boekte de meeste zeges in één seizoen, bereikte daarmee het hoogste winstpercentage ooit, scoorde de meeste podiumplaatsen in één seizoen en scoorde meer WK-punten dan ooit. Hij won ook nog eens met het grootste puntenverschil ooit op de nummer 2 en reed de meeste ronden aan de leiding in één seizoen.

De cijfers bevestigen de ongekende dominantie van de 26-jarige Nederlander in de belangrijkste klasse van de autosport. Met negentien overwinningen verbeterde hij het record van vijftien zeges, dat hij zelf in 2022 neerzette. Het record van Michael Schumacher uit 2004, dat achttien jaar lang stond op dertien zeges, verbleekt bij het record dat Verstappen nog eens aanscherpte met zijn overwinning in de slotrace in Abu Dhabi.

Zijn winstpercentage is met negentien zeges in 22 races uitgekomen op 86,36 procent. Een verbetering van de 75 procent van de Italiaan Alberto Ascari, die in 1952 zes van de acht races won. Verstappen vestigde dit jaar ook een record met de meeste overwinningen op rij. Hij kwam na zeges in Miami, Monaco, Spanje, Canada, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, België, Nederland en Italië uit op tien, één meer dan de negen op rij van Sebastian Vettel in 2013.

Verstappen scherpte ook het record van meeste podiumplaatsen in één seizoen aan. De Nederlander wist dit jaar alleen in de Grote Prijs van Singapore niet op het podium te eindigen (vijfde). Met negentien zeges en twee tweede plaatsen zette hij het nieuwe seizoensrecord op 21 podiumplaatsen. Ook boekte hij de meeste zeges vanaf poleposition in één seizoen. De winst in Abu Dhabi was de twaalfde keer dat hij de eerste startpositie omzette in de eerst plek aan de finish.

De Limburger won het kampioenschap met 575 punten, het hoogste aantal ooit. Ook het gat naar de nummer 2 in de eindstand, zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez, was groter dan ooit met een kloof van 290 punten. En passant voegde hij er in de slotfase van de race in Abu Dhabi nog een record bij door als eerste coureur in de Formule 1-historie meer dan duizend ronden aan de leiding te rijden in één seizoen.